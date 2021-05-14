Минздрав рассказал о количестве людей с психическими расстройствами в РФ

https://static.news.ru/photo/1c18b960-b55f-11eb-b98d-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что в России зарегистрировано 5,6 млн человек с психическими расстройствами. В общей массе заболеваний доля наркотических, неврологических и психиатрических расстройств составляет около 10% и вряд ли будет снижаться. Его слова приводит ТАСС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 10% бремени болезней приходится на психиатрические, неврологические, наркологические расстройства, что, конечно, чрезвычайно много, и нет оснований полагать, что это бремя будет в ближайшие годы сокращаться, — отметил специалист на XVII съезде психиатров России.

Говоря о числе людей с психическими расстройствами, Салагай подчеркнул, что этим 5,6 млн человек требуется медицинская помощь, социальная и медицинская реабилитация. Он подчеркнул, что для практического здравоохранения одной из важнейших задач является обеспечение этих людей качественной и доступной медицинской помощью и реабилитационными процедурами.

Салагай отметил, что существует тенденция по расширению круга специалистов, которые оказывают помощь людям с психическими расстройствами, делается акцент на персонифицированной терапии и внебольничной помощи, а также по применению современных коммуникационных инструментов для укрепления психического здоровья граждан.

Ранее NEWS.ru разбирался, почему в России растёт число людей с душевными недугами. Эксперты называют одной из причин страх обратиться за помощью к специалистам. В среднем время между первыми проявлениями болезни и первым посещением психиатра составляет от трёх до пяти лет, всё это время больные либо молча терпят, либо идут не к тем специалистам.