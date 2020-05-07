Минздрав предложил покупать аналоги вместо подорожавшего анальгина

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Министерство здравоохранения предложило покупать аналоги подорожавших в России лекарств. Анальгин оказался препаратом, не включённым в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП).

По информации РИА Новости, анальгин (метамизол натрия) и препарат для лечения вен троксерутин в апреле поднялись в цене на 8%, средство для восстановления кишечной микрофлоры линекс подорожало на 5,7%.

У препаратов, по которым отмечен рост цен, есть аналоги, включённые в перечень ЖНВЛП. Цены на них регистрируются в соответствии с законодательством, и их необоснованный рост исключён, — отметили в Минздраве.

Как писал NEWS.ru, инфляция в апреле составила 0,8%.