Минздрав назвал первый признак заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ae7df6de-a756-11ea-853d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая версия методических рекомендаций Министерства здравоохранения содержит информацию о ранних симптомах заражения коронавирусом. Авторы отметили, что такие данные начали появляться с накоплением описаний клинических наблюдений.

Первыми признаками заболевания могут являться поражения кожи, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Наблюдения показывают, что при COVID-19 у человека появляются дерматозы и кожные сыпи.

Также в Минздраве назвали другие симптомы инфицирования: кашель, одышка, боль в горле, потеря обоняния и вкуса, боль в мышцах, а также головная боль.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по распространению COVID-19. По её словам, российским медикам удалось сделать большое количество тестов на коронавирус. Во многом благодаря этому заражение выявляют на ранней стадии.