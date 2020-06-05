Минздрав назвал первый признак заражения коронавирусом

Новая версия методических рекомендаций Министерства здравоохранения содержит информацию о ранних симптомах заражения коронавирусом. Авторы отметили, что такие данные начали появляться с накоплением описаний клинических наблюдений.
Первыми признаками заболевания могут являться поражения кожи,
Также в Минздраве назвали другие симптомы инфицирования: кашель, одышка, боль в горле, потеря обоняния и вкуса, боль в мышцах, а также головная боль.
Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по распространению COVID-19. По её словам, российским медикам удалось сделать большое количество тестов на коронавирус. Во многом благодаря этому заражение выявляют на ранней стадии.
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