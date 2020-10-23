Минздрав: каждые семь секунд в мире от диабета умирает один человек

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Сахарный диабет является опаснейшим вызовом мировому сообществу. В этом выразил уверенность главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов.

Выступая на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, он подчеркнул, что смертность от диабета в мире чрезвычайно высока

Представьте, что каждые пять секунд один человек в мире заболевает диабетом. Каждые семь секунд один человек умирает, каждые 30 секунд — оказывается обречённым на ампутацию, — заявил Дедов, привлекая внимание к проблеме.

По его словам, количество страдающих этим заболеванием невозможно подсчитать точно, поскольку каждый второй человек с диабетом второго типа даже не знает о том, что болен. Дедов констатировал, что в России на данный момент насчитывается около 8,3 миллиона диабетиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьер Татьяна Голикова предупредила о высоком риске заразиться коронавирусной инфекцией среди больных диабетом. По её словам, заболевание у таких людей будет протекать в более тяжёлой форме. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.