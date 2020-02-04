https://static.news.ru/photo/5fa65804-4724-11ea-890c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Точных прогнозов по развитию ситуации с распространением нового типа пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Министерстве здравоохранения РФ пока дать не могут. Однако ведомство готовится к распространению инфекции и принимает все необходимые меры. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

По его словам, прогнозировать, как именно будет распространяться вирус в России, сейчас невозможно, так как «нет достаточно точных коэффициентов, которые можно ввести в свою математическую модель».

Но это ни в коем случае не заставляет нас быть спокойными, мы всё равно готовимся к возможной масштабной инфекции, — цитирует Краевого ТАСС.

4 февраля ведомство сообщило о подготовке места для эвакуации российских граждан из Китая. С помещением в Минздраве уже определились, а медперсонал во вторник начнёт проходить специальное обучение.

Сегодня туда будут направлены и уезжают сотрудники, специалисты, врачи-инфекционисты, эпидемиологи, ревматологи с целью проведения занятий непосредственно с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий в период инкубации, — пояснил замминистра.

Краевой напомнил, что эвакуировать россиян из Китая начали с 2 февраля. Сейчас российская сторона выясняет число граждан, проживающих или временно находящихся в КНР.

Есть информация, что это не только россияне, но и граждане республик СНГ, граждане Украины, Белоруссии, Армении, Таджикистана, — рассказал он.

Краевой добавил, что Минздрав организовал круглосуточную помощь для врачей и медработников. Теперь они могут получить консультацию о коронавирусе в любое время суток.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок сообщила, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом.