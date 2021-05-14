Медики указали на признаки третьей волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рост заболеваемости в Москве, который фиксируют медики, можно считать предпосылкой к третьей волне COVID-19, об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на вирусологов.

Они отметили, что ещё в марте было около двух тысяч заболевших в сутки. А вот в мае начался резкий рост. 13 мая показатель достиг 2,8 тысячи случаев, 14 мая — почти четырёх тысяч.

15 мая число новых случаев вернулось к 3073, на утро 16 мая зарегистрировано 2697 случаев, пишет газета. Вирусологи называют тысячный скачок тревожным сигналом. Уже в понедельник-вторник станет ясно, новая ли это волна коронавируса или просто скачок. Но предпосылки к ней уже есть.

Москва более адекватно показывает динамику роста в сравнении с другими регионами. Но это не значит, что в целом по стране инфекция ведёт себя как-то иначе. Подъёма, который случился в столице, вполне можно ожидать и в крупных федеральных центрах, — объяснил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Он считает, что вирус универсален и способы его распространения не зависят от географического положения.

Медики отметили, что россиянам не стоит больше тянуть с вакцинацией, потому что от её темпов будет зависеть и дальнейшее распространение COVID.

За неделю число новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге увеличилось на 29%. Об этом ранее сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.