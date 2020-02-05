https://static.news.ru/photo/c8bfbd86-482c-11ea-bad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Красноярской краевой клинической больницы вырезали у жителя города шестикилограммовую липому. Эта опухоль представляет собой жировик.

44-летний пациент несколько лет назад заметил, что у него стал увеличиваться живот, однако не придал этому значения. Через некоторое время его состояние ухудшилось, мужчина стал жаловаться на боли в животе, появилась слабость и раздражительность.

Медики сделали мужчине компьютерную томографию и обнаружили опухоль, которая оказалась доброкачественной. Операция прошла успешно из-за того, что опухоль не была прикреплена к органам кровеносными сосудами. Врачи подчеркнули, что никогда не видели такую большую липому, сообщает «МК в Красноярске».

В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо. Ему прописана диета, противопоказано поднимать тяжести и необходимо носить бандаж.

Ранее NEWS.ru писал, кардиохирурги из Санкт-Петербурга удалили у месячного ребёнка опухоль на сердце. Анализы показали, что опухоль доброкачественная, однако может перерасти в злокачественную. Медикам потребовалось 12 часов, чтобы удалить новообразование.