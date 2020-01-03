https://static.news.ru/photo/5d1dee00-2e3b-11ea-9618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

Недостаток витамина D в организме беременной женщины повышает риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у будущего ребёнка. К такому выводу пришла группа финских учёных.

О возможном развитии синдрома свидетельствуют трудности с концентрацией внимания, а также гиперактивность и плохо управляемая импульсивность у детей. В более взрослой жизни это проявляется в виде снижения интеллекта и проблем с восприятием информации.

Согласно результатам исследования, СДВГ на 34% встречается чаще у детей, матери которых испытывали нехватку витамина D в первом и втором триместрах беременности, передаёт ТАСС.

Кроме этого, к развитию синдрома могут привести сильные стрессы будущей матери, а также её курение, употребление алкоголя или наркотиков.

Витамин D представляет собой группу биологически активных веществ, которые включают холекальциферол и эргокальциферол. Он укрепляет кости, а также препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Между тем, как писал NEWS.ru, витамин D следует принимать только при контроле уровня кальция и фосфора в крови. При избыточном уровне кальция можно получить серьёзное поражение почек.