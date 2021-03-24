Медики назвали защиту от двенадцати видов рака

https://static.news.ru/photo/e19553e8-8d09-11eb-82b4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержание здорового веса может уберечь сразу от 12 видов рака. Таковы данные исследований ВОЗ.

Здоровый вес станет одним из факторов, который поможет организму защититься от рака кишечника, желудка, почек, печени, желчного пузыря. Это же относится к онкологии рта, пищевода, яичников, простаты, груди и матки, приводит данные ВОЗ РИА Новости.

Значительно снизить риск проявления онкологии могут физическая активность и здоровое питание. Для этого нужно больше есть фруктов, бобовых, злаковых и овощей. Медики советуют избегать красного мяса и алкоголя в своём рационе.

Накануне медик и телеведущий Александр Мясников перечислил основные факторы, приводящие к развитию злокачественных опухолей у людей. По его словам, 20% всех случаев рака связаны с неправильным питанием. Порядка 40% опухолей вызываются курением. Инфекционные заболевания ответственны за 20% случаев, указал Мясников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Колбасу можно попробовать, употребляя в небольших количествах. Однако из-за большого количества трансжиров и соли, которые в ней содержатся, большие объёмы продукта опасны для организма.