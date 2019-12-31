https://static.news.ru/photo/e2aef324-2c98-11ea-9b40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правильное питание, регулярная физическая активность и минимальное потребление алкоголя позволят свести к минимуму риск возникновения инфаркта в праздничные дни. Это же относится и к другим серьёзным кардиологическим проблемам, заявил доктор медицинских наук Игорь Сергиенко.

Помимо этого, он рекомендовал не злоупотреблять сладкими продуктами, а также всевозможными тортиками и пирожными.

По словам специалиста, из-за неправильного образа жизни люди стали больше страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. Многие едят «не то, что заложено в нашем геноме», и не дают себе физических нагрузок, которые также «предопределены нашим геномом».

Я, когда выступаю на конференциях, спрашиваю врачей: почему заяц не болеет атеросклерозом, почему у косули нет остеохондроза, почему у ёжика нет артериальной гипертонии? А ведь это млекопитающие, как и люди. Потому что человечество стало вести нездоровый образ жизни, — приводит слова Сергиенко ТАСС.

Он отметил, что именно ошибочная модель питания и отсутствие регулярной физической активности в сочетании с рядом других факторов, в том числе возрастом и наследственностью, приводят к появлению атеросклероза и различным проблемам с сердцем и сосудами.

При этом, подчеркнул медик, важно изменить свой образ жизни в постоянном режиме, а не делать это время от времени. Только тогда можно говорить о результате.

Сергиенко рекомендовал один час умеренной нагрузки или полчаса интенсивной нагрузки каждый день. Также можно в течение часа интенсивно ходить, плавать, заниматься в фитнес-зале. Всегда следует оставлять лёгкое чувство голода, если нет проблем с пищеварением. Ни в коем случае нельзя переедать.

Также эксперт посоветовал сократить потребление сахара, мёда, конфет, хлеба, жирной выпечки, любой поджарки на беконе и газированных сладких напитков.

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