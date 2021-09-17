Медик пообещал рост заболеваемости COVID в России из-за детей

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил ТАСС, что подъём заболеваемости COVID-19 среди россиян продолжится осенью, так как вирус будет циркулировать среди детей в образовательных учреждениях. Он добавил, что школьники в свою очередь, будут приносить вирус в семьи.

Сейчас люди выходят из отпусков, возвращаются к местам работы, дети пошли в школы, удалённое обучение везде свёрнуто. Коронавирус будет циркулировать среди детей, и они будут из школы приносить его в семьи. С началом школьного сезона в любом случае будет рост заболеваемости коронавирусом, — поделился Исаев.

По мнению эксперта, школы — это основной источник плотных контактов, так как в классе сидит по 30 человек и все они контактируют между собой. При этом он назвал детей «резервуарами» для любого вируса. Исаев призвал людей следить за своим здоровьем, за любыми изменениями в организме.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал новость о том, что Россия восстанавливает авиасообщение со всё большим числом стран. Он отметил, что давно призывает изменить подход к лечению коронавируса, и привёл в пример пациента в Кембридже.