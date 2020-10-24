Врач рассказал, можно ли заменить маску шарфом в холодный сезон

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В холодное время года следует отказаться от использования шарфа в качестве защитной маски. Этот предмет гардероба не сертифицирован и не предназначен для защиты от вирусов, в частности от COVID-19. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Мы не знаем, какая толщина и ворсистость у шарфа, который человек захочет носить вместо маски. Использование этого предмета гардероба, конечно, тоже снижает риск заражения, потому что он обладает барьерной функцией. Но не настолько сильно, как медицинская маска. Рекомендую не подвергать своё здоровье риску и использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты, — заявил Кондрахин.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, что длительное ношение масок способно снижать иммунитет человека. Всё дело в том, что резинки этого изделия давят на височные кости черепа, которые соприкасаются с мозгом. Этот орган, в свою очередь, воздействует на работу иммунной системы.