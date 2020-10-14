Мантуров ожидает дальнейшего падения цен на лекарства от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d4a7c52e-0e17-11eb-a01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что цены на препараты на основе фавипиравира, применяющиеся в лечении пациентов с коронавирусом, продолжат снижаться за счёт наращивания объёмов производства.

Она (цена. — NEWS.ru) сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза. Эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объемов производства, — цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что снижение цены происходит поступательно, отметив, что на ценник повлияет не только наращивание производства, но и тот факт, что эти медикаменты попали в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и государство будет контролировать цены на них.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, ряд препаратов, применяемых для лечения больных коронавирусом, были внесены в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.