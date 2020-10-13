Ряд лекарств от COVID-19 внесён в перечень жизненно важных препаратов

https://static.news.ru/photo/73c2edc2-0dec-11eb-9031-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что несколько препаратов, применяемых для лечения больных коронавирусом, были внесены в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.
Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции. Сейчас проходит процедура регистрации цен предельно зарегистрированных, — приводит слова министра ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщил, что за последние три месяца цены на препараты от коронавируса с действующим веществом фавипиравир снизились почти в два раза.