Ряд лекарств от COVID-19 внесён в перечень жизненно важных препаратов

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За последнюю неделю прирост заболеваемости коронавирусом ускорился с 41 до 52 человек на 100 тысяч населения, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения, в сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%, — приводит...