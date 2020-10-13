СМИ сообщили о падении цен на лекарство от COVID-19 в два раза

https://static.news.ru/photo/7c7d4d1e-0d5a-11eb-95d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

За последние несколько месяцев цена на препараты с действующим веществом фавипиравиром, которые используются для лечения пациентов с коронавирусом, упала почти в два раза: с 22 тыс. до 11 тыс. рублей.

По информации издания «Фармвестник», первый контракт на закупку препарата «Авиафавир» был заключён 4 июня, тогда он поставлялся по цене в 22,3 тыс. рублей за упаковку, пишет РБК.

В то же время в июле на рынке появились ещё два препарата с тем же действующим веществом — «Коронавир» и «Ареплевир». Средняя стоимость препаратов снизилась до 18,3 тыс. рублей.

В сентябре, после того как два новых препарата были зарегистрированы для розничной продажи, «Ареплевир» подешевел до 12,3 тыс. рублей, а «Коронавир» — до 11,5 тыс. рублей.

Тогда же ФАС заинтересовалась вопросом о завышенных ценах на препараты от коронавируса, а в Минфине предложили зафиксировать стоимость препаратов.

Постепенное снижение цен на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции представляется нормальным явлением. В настоящее время проходит процедура включения ряда препаратов, в том числе фавипиравира, в перечень жизненно необходимых лекарств, после чего цены на него будут зарегистрированы. В этой связи мы ожидаем дальнейшего снижения цен, — сообщили РБК в Росздравнадзоре.

Также снижения стоимости препаратов ожидает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он ожидает удешевления «Авифавира» в рознице до 8 тыс. рублей.

Также СМИ отмечают, что регистрация в России индийского аналога этих препаратов под названием «Фавихелп» также может сказаться на снижении цен. В Индии этот препарат продаётся по фиксированной цене, соответствующей 3212 рублям за упаковку.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зарегистрировано более 120 различных тест-систем на выявление коронавируса и антител к нему.