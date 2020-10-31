Маммолог назвала диеты «мучением» для женщин

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Диеты для женщин являются настоящим «мучением», из-за которого представительницы прекрасного пола пребывают в плохом настроении. Об этом в разговоре с журналистами сообщила заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова.

Эксперт подчеркнула, что каждая диета — это стресс для организма. По завершении времени, когда человек насильно ограничивает себя в пище, вес возвращается к прежним значениям. По словам Рожковой, ожирение — это и правда плохой фактор, способствующий развитию онкологических заболеваний. Однако маммолог заметила, что при этом не является сторонником диет.

Как сказала врач, если кто-то ставит себе цель похудеть, он может есть всё, что хочет, но в небольших количествах. Например, утром можно скушать пирожное с кофе, но лакомство должно быть маленьким.

Питаться при похудении надо часто и небольшими порциями. Это необходимо, чтобы энергия пополнялась, но всё лишнее успевало «сгореть».

Это самый простой способ, а главное, что женщина не чувствует себя несчастной, она может съесть и конфетку, и печеньице, но всё это понемногу, — заявила доктор в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Рожкова добавила, что сама попробовала худеть при помощи диет. Однако всякий раз вес возвращался.

Как ранее передавал NEWS.ru, некоторые продукты нельзя употреблять на голодный желудок, к ним относится и смузи, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, существуют сочетания продуктов, которые по ряду причину плохо усваиваются, а также раздражают слизистую. Поэтому их следует есть вместе с другой едой.