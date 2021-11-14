Малышева сравнила иммунитет после коронавируса и прививки

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что иммунитет к коронавирусу сильнее у тех, кто переболел, нежели у вакцинированных, так как в случае заболевания организм встречается с целым вирусом и антитела вырабатываются на все его составляющие части.

Она пояснила, что болезнь — это встреча с целым вирусом.

Антитела вырабатываются против всех частей коронавируса: против шипов (спайк-белков), против оболочки, против внутренних частей вируса, — утверждает Малышева в своём Instagram.

Врач ссылалась на исследование, которое провели в Израиле после вакцинации препаратом Pfizer. По данным этой публикации, повторная инфекция у переболевших бывает только в 0,1–0,3% случаев против 1,5% у вакцинированных.

При этом она добавила, что из этого не стоит делать вывод о том, что лучше переболеть, чем вакцинироваться, ведь умереть от болезни можно, а от прививки — нет.

Ранее власти Великобритании рассказали, что человечеству придётся жить в условиях распространения нового коронавируса на протяжении многих лет. При этом болезнь приобретёт характер эндемической.

Тем временем канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что с 15 ноября вводится локдаун для непривитых от COVID-19.