Малышева рассказала про смертельную опасность «веселящего газа»

https://static.news.ru/photo/3dc65306-5ce0-11eb-9d6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О том, как «веселящий газ» влияет на нервную систему и какую смертельную опасность несёт, рассказала телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

Она напомнила, что в прошлом году несколько подростков погибли из-за вдыхания закиси азота. Малышева отметила в эфире программы «Жить здорово», что это вещество негативно влияет на мозг и нервную систему. Употребляющий «веселящий газ» также может впасть в кому или умереть от гипоксии.

При этом Малышева напомнила, что «веселящий газ» применяют в медицине и вводят в организм в комбинации с кислородом в выверенной пропорции. Кроме того, медики контролируют давление и пульс пациента.

В России с 1 января вступил в силу закон, который запрещает производство, хранение, перевозку, пересылку и розничную продажу «веселящего газа» не для медицинского, промышленного или технического применения. В документе отмечается, что данное вещество относится к одурманивающим, поэтому его использование гражданами не по назначению с целью изменения состояния организма запрещено.

20 января трое надышавшихся газом из баллончика подростков госпитализированы во Владивостоке, их нашли в подвале многоэтажки в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю, сообщил NEWS.ru.