Три подростка во Владивостоке нанюхались газа и попали в больницу

https://static.news.ru/photo/60c65840-5ad5-11eb-b4e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitrii Gusarin / globallookpress

Трое надышавшихся газом из баллончика подростков госпитализированы во Владивостоке, их нашли в подвале многоэтажки в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Дети 10, 12 и 14 лет незаконно проникли в подвал дома. Это увидел один из местных жителей и позвонил в полицию. При выезде на место сотрудники полиции нашли троих подростков и вызвали скорую.

Медики приняли решение об их госпитализации в отделение токсикологии горбольницы.

Во время беседы с полицейскими дети сознались, что купили баллончик на местном рынке, а затем пошли в подвал. При этом в Приморье введён запрет на продажу подобных товаров подросткам до 18 лет.

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Детей поставили на профилактический учёт.

16 января NEWS.ru писал, что прокуратура Москвы начала проверку по факту смерти подростка 2004 года рождения. Предполагается, что он отравился закисью азота («веселящий газ»).