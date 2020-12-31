Запрет на продажу «веселящего газа» начал действовать в России

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С 1 января вступил в силу закон, который запрещает производство, хранение, перевозку, пересылку и розничную продажу закиси азота («веселящего газа») не для медицинского, промышленного или технического применения.

В документе отмечается, что закись азота относится к одурманивающим веществам, поэтому её использование гражданами не по назначению с целью изменения состояния организма запрещено. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо всего прочего, в нём содержится запрет и на рекламу «веселящего газа» в Интернете. Первоначально предполагалось, что закон вступит в силу с февраля 2022 года, но в Госдуме решили ввести запрет с начала 2021-го. По словам авторов документа, в настоящее время в Сети существует множество ресурсов, рекламирующих и продающих закись азота как развлекательное средство, и это представляет проблему «огромного масштаба».

Ранее NEWS.ru писал, что чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович 1993 года рождения и 18-летняя шахматистка Александра Венирнигора погибли в Москве, отравившись «веселящим газом». Их тела с пакетами на головах были обнаружены на Кастанаевской улице.