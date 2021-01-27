Малышева показала самое эффективное упражнение от боли в спине и шее

https://static.news.ru/photo/24740b38-60ef-11eb-86fb-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева показала, как быстро снять боль в спине и шее специальным упражнением. Также врач назвала алгоритм из семи пунктов лечения этих болезненных проявлений.

Помогал ведущей советами врач-невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин в программе «Жить здорово» на Первом канале . Первым делом медики рекомендовали больным сделать МРТ, чтобы можно было точно поставить диагноз. По словам Дмитрия Шубина, причиной боли в спине и шее может на самом деле быть что угодно — от опухоли в брюшной полости до кровоизлияния в мозг.

Следующим этапом Малышева назвала обращение к врачу, который на основе МРТ поставит диагноз и пропишет лечение. Но есть способы снятия боли, которые не требуют обращения к специалисту и могут быть использованы больным самостоятельно.

Это специальное упражнение, которое поможет расслабить мышцы спины и шеи, после чего боль отступает через несколько минут. Для этого нужно поднять руку на уровень головы, положить её на макушку и словно потянуть шею. При этом невролог рекомендовал расслабить и мышцы лица, чтобы добиться максимального эффекта.

Кадр из программы «Жить здорово!»

К способам самостоятельного избавления от боли относится и перцовый пластырь, а также приём обезболивающих препаратов не более пяти дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что недавно в России начали применять альтернативный метод купирования боли — радиочастотную денервацию. Используя электрический ток, врач на длительное время (до двух лет) «выключает» нервы, несущие болевую информацию от поражённых участков в кору головного мозга.