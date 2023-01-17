Малышева рассказала, как выявить у себя смертельную инфекцию Малышева: неспособность наклонить голову к груди может свидетельствовать о менингите

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Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали способ выявить менингит. По их словам, главным признаком смертельной инфекции является невозможность наклонить голову к груди.

Продеус пояснил, что менингит является бактериальной инфекцией мозговых оболочек, при которой нарушается работа мозга и возникает отек. Малышева отметила, что начало болезни может проявляться как простое ОРЗ, но важным признаком инфекции является невозможность наклонить голову к груди, которая называется ригидностью затылочных мышц.

У человека без менингиальных симптомов голова наклонится, человек, у которого есть симптомы менингита, не сможет нагнуть голову из-за спазма мышц шеи и затылка, — рассказала Малышева.

Ранее кардиолог Наталия Золотарева сообщила, что высокий пульс, возникающий, когда человек находится в спокойном состоянии, несет серьезный риск для здоровья и снизить его можно при помощи специальных дыхательных упражнений. при внезапном приступе можно применить технику медленного глубокого дыхания: сделать вдох в течение пяти-восьми секунд, после этого удержать его на три-пять секунд, а затем медленно выдохнуть за пять-восемь секунд.