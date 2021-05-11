Малышева назвала дачникам опасные сигналы организма

https://static.news.ru/photo/7b690068-87fe-11e9-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

С наступлением дачного сезона люди могут проводить на своих огородах много времени, но активная работа, особенно если человек до этого трудился мало, может привести к серьёзным последствиям.

Как рассказала врач и телеведущая Елена Малышева, особое внимание нужно уделить пояснице, сосудам и сердцу. Для проверки их нормальной работы нужно пройти всего три теста.

Первое: при боли в спине следует использовать тест Ласега. Нужно лечь, согнуть одну ногу в колене под 90 градусов и упереться ладонью в колено, распрямив её на весу. Если боль появится в ягодице и пройдёт через всю ногу, то, скорее всего речь идёт о разрушении межпозвоночных дисков.

Чтобы убрать боль, можно наклеить перцовый пластырь и принять обезболивающее. По возвращении в город необходимо обратиться к врачу.

Перцовый пластырь наклеивается прямо на место боли. Пластыри с капсаицином вошли в международный стандарт лечения боли в пояснице, поэтому имейте их на даче, — пояснила Малышева.

Второе: для проверки сосудов необходимо просто подняться на второй этаж дома и посмотреть, есть ли затруднение дыхания или боль. При их наличии лучше обратиться к врачу, чтобы пройти коронарографию и проверить сосуды.

Третье: тест на тромбоз, который может стать причиной инсульта. Малышева посоветовала измерить объём икр. Если одна из них увеличилась или изменила цвет, нужно бежать на УЗИ. Если тромб оторвётся и попадёт в мозг, произойдёт инсульт.

Ранее NEWS.ru писал, что врача и телеведущего Александра Мясникова в скором времени ждёт судебный процесс. На него собирается подать в суд житель Обнинска, чья бабушка наслушалась советов доктора и выбросила всю мелкую бытовую технику в доме.