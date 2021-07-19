Лежат на пляже как дрова: врач развеяла миф о витамине D

Врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева в интервью телеканалу «Звезда» рассказала, в чём заключается ошибка россиян, желающих пополнить организм витамином D.

Есть определённое условие, о котором люди не знают. Витамин D вырабатывается в организме только при движении. Это закон. Когда люди лежат на солнцепёке просто обездвиженные на пляже — это абсолютно бесполезная процедура, — пояснила специалист.

По её словам, для выработки витамина D необходим активный отдых на свежем воздухе. Чтобы получить нужную дозу провитамина D, который позже переработается в организме в «солнечный» витамин, следует находиться под солнечными лучами около 30–40 минут в день, подчеркнула Мамаева.

Она добавила, что это вещество почти не может накапливаться, поскольку быстро расходуется организмом.

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