Крым станет главным курортом России по лечению лёгких

В Крыму запланировано развитие лечебного туризма для пациентов с поражением лёгких после коронавируса и других болезней, сообщает «МК в Крыму», ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

До 2030 года полуостров станет главным «лёгочным» курортом страны. Определены пути модернизации туристической сферы именно в части лечебного туризма, — заявили в ведомстве.

В пресс-службе также сообщили, что в Крыму всегда лечились нуждающиеся в реабилитации после лёгочных заболеваний. Глава республики Сергей Аксёнов сказал, что реабилитационная система будет рассчитана дольше, чем на морской сезон, который продолжается четыре месяца.

Ранее врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов назвал возможные последствия коронавируса. Это головные боли, слабость, ухудшение памяти. При этом столкнуться с ними могут даже те, кто перенёс заражение в лёгкой форме.