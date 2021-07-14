Неиссякаемый поток: в «Лужниках» открыт центр вакцинации для иностранцев

В «Лужниках» с 7 июля работает новый центр вакцинации от COVID-19, который предназначен для обслуживания преимущественно иностранных граждан. Также при желании сюда могут прийти жители столицы.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это «один из крупнейших в мире» центров вакцинации. Его общая мощность составляет около 15 тысяч человек в сутки.
За несколько дней с начала работы центра прививку от коронавируса сделали десятки тысяч иностранцев. Вакцинация проводится однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».
О том, как в «Лужниках» прививают гостей столицы, — в фотогалерее NEWS.ru.
В «Лужниках» открылся новый пункт вакцинации, крупнейший в стране
Сергей Булкин/NEWS.ru
Общий вид стадиона «Лужники»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Пункт вакцинации предназначен в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице
Сергей Булкин/NEWS.ru
За четыре дня с начала работы прививку от COVID-19 там сделали 24 тысячи иностранцев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Количество людей, которые вакцинируются в Москве, растёт с каждым днём
Сергей Булкин/NEWS.ru
К работе в новом прививочном пункте привлечены 25 врачей и 99 медсестёр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Пропускная способность центра вакцинации составляет около 15 тысяч человек в сутки
Сергей Булкин/NEWS.ru
Прививка от COVID-19 проводится препаратом «Спутник Лайт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Центр вакцинации в «Лужниках» — самый большой в стране
Сергей Булкин/NEWS.ru
В «Лужниках» могут пройти вакцинацию несколько сотен человек одновременно
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакцинация от коронавируса COVID-19 в спортивном комплексе «Лужники»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Пункты вакцинации в «Лужниках» находятся в зоне болельщиков и подтрибунных помещениях секторов C и D Большой спортивной арены
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакцинация от коронавируса COVID-19 в спортивном комплексе Лужники
Сергей Булкин/NEWS.ru
Получить дополнительную защиту от коронавируса особенно важно сейчас, когда в столице распространяется более агрессивный штамм «дельта»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Прохождение вакцинации подтверждается получением бумажного сертификата
Сергей Булкин/NEWS.ru
В состав вакцины «Спутник лайт» входит рекомбинантный аденовирус
Сергей Булкин/NEWS.ru
Крупнейший в столице пункт вакцинации в «Лужниках» принимает мигрантов и москвичей
Сергей Булкин/NEWS.ru
После вакцинации
Сергей Булкин/NEWS.ru