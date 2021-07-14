Неиссякаемый поток: в «Лужниках» открыт центр вакцинации для иностранцев

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В «Лужниках» с 7 июля работает новый центр вакцинации от COVID-19, который предназначен для обслуживания преимущественно иностранных граждан. Также при желании сюда могут прийти жители столицы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это «один из крупнейших в мире» центров вакцинации. Его общая мощность составляет около 15 тысяч человек в сутки.

За несколько дней с начала работы центра прививку от коронавируса сделали десятки тысяч иностранцев. Вакцинация проводится однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

О том, как в «Лужниках» прививают гостей столицы, — в фотогалерее NEWS.ru.