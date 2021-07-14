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В «Лужниках» открылся новый пункт вакцинации, крупнейший в стране
Здоровье

Неиссякаемый поток: в «Лужниках» открыт центр вакцинации для иностранцев

19:43, 14 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В «Лужниках» с 7 июля работает новый центр вакцинации от COVID-19, который предназначен для обслуживания преимущественно иностранных граждан. Также при желании сюда могут прийти жители столицы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это «один из крупнейших в мире» центров вакцинации. Его общая мощность составляет около 15 тысяч человек в сутки.

За несколько дней с начала работы центра прививку от коронавируса сделали десятки тысяч иностранцев. Вакцинация проводится однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

О том, как в «Лужниках» прививают гостей столицы, — в фотогалерее NEWS.ru.

В «Лужниках» открылся новый пункт вакцинации, крупнейший в стране

Сергей Булкин/NEWS.ru

Общий вид стадиона «Лужники»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пункт вакцинации предназначен в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице

Сергей Булкин/NEWS.ru

За четыре дня с начала работы прививку от COVID-19 там сделали 24 тысячи иностранцев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество людей, которые вакцинируются в Москве, растёт с каждым днём

Сергей Булкин/NEWS.ru

К работе в новом прививочном пункте привлечены 25 врачей и 99 медсестёр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропускная способность центра вакцинации составляет около 15 тысяч человек в сутки

Сергей Булкин/NEWS.ru

Прививка от COVID-19 проводится препаратом «Спутник Лайт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр вакцинации в «Лужниках» — самый большой в стране

Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Лужниках» могут пройти вакцинацию несколько сотен человек одновременно

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от коронавируса COVID-19 в спортивном комплексе «Лужники»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пункты вакцинации в «Лужниках» находятся в зоне болельщиков и подтрибунных помещениях секторов C и D Большой спортивной арены

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от коронавируса COVID-19 в спортивном комплексе Лужники

Сергей Булкин/NEWS.ru

Получить дополнительную защиту от коронавируса особенно важно сейчас, когда в столице распространяется более агрессивный штамм «дельта»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохождение вакцинации подтверждается получением бумажного сертификата

Сергей Булкин/NEWS.ru

В состав вакцины «Спутник лайт» входит рекомбинантный аденовирус

Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейший в столице пункт вакцинации в «Лужниках» принимает мигрантов и москвичей

Сергей Булкин/NEWS.ru

После вакцинации

Сергей Булкин/NEWS.ru

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