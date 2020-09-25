5 заблуждений об уходе за кожей, в которые все верят до сих пор

Скоро на улице похолодает и в домах включат центральное отопление. Прохладный воздух на улице и пересушенный дома неблагоприятно воздействуют на кожу лица. Поэтому осенью и зимой необходимо особенно тщательно ухаживать за ней. Несмотря на обилие информации, около 30% женщин делают это неправильно. NEWS.ru узнал у косметологов и дерматологов о самых распространённых ошибках по уходу за лицом в домашних условиях.

С помощью качественной косметики, правильного ухода и удачно подобранных средств женщина может значительно сэкономить на походах к косметологу. Кроме того, хорошая косметика помогает выглядеть значительно моложе своего возраста, сообщила в беседе с NEWS.ru руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач — дерматолог-косметолог Александра Гонт. Она перечислила несколько самых распространённых ошибок, которые её пациентки совершают при уходе за собой.

Игнорировать тоник или пользоваться им не по назначению

Некоторые женщины смывают тоником макияж. Этого делать нельзя, потому что в его составе мало очищающих компонентов. Другие игнорируют это средство — это тоже неверная стратегия. Тоник следует наносить на кожу уже после её очищения мицеллярной водой, гидрофильным маслом, пенкой для умывания. В средства подобного типа добавлены растительные экстракты и восстанавливающие компоненты. Основная задача тоника — закончить процесс очищения и подготовить кожу к последующему уходу.

Как правило, все очищающие мыльные средства — гели, муссы — «защелачивают» кожу. Из-за этого на ней начинает преобладать щелочная среда, а в норме же она слабокислая. В задачи тоника как раз входит вернуть тот самый щелочной баланс в нормальный PH. Александра Гонт руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач — дерматолог-косметолог руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач — дерматолог-косметолог

Также, по словам специалиста, тоник нивелирует негативное воздействие на кожу компонентов из водопроводной воды — минералов, хлора. Поэтому использовать средство необходимо всем.

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Забывать про сыворотку или использовать её вместо крема

После очищения лица нанести на кожу ровный слой крема и дать ему впитаться — этот совет из журналов эпохи СССР давно потерял свою актуальность. Косметологи советуют использовать сначала сыворотку, а потом наносить поверх неё крем. Только комбинация этих средств насытит кожу всеми необходимыми веществами.

Я люблю на своих мастер-классах сравнивать действие крема и сыворотки с тортом. Если мы испечём хороший бисквит и сверху просто намажем кремом, нужны долгие часы, чтобы он пропитался. С пропиткой же он сразу станет мягким. Но если сверху не окажется крема, бисквит быстро засохнет и покроется корочкой. Поэтому необходимы оба средства. Каждое из них выполняет свою функцию. Сыворотка — доставляет питательные вещества в глубокие слои кожи, а крем — обеспечивает поверхностное увлажнение, — сообщила Гонт.

Желательно использовать средства одной фирмы и уходовой серии, добавила эксперт. Если крем и сыворотка будут разных производителей, одно из них может не сработать. Также случаются аллергические реакции при подобном соотношении.

Фирмы, когда производят линию, подразумевают, что каждый последующий этап будет «наслаиваться» на предыдущий. Клиент получит хороший визуальный эффект, эффект пролонгированного ухода. Особенно это касается дорогих косметических фирм, — сообщила косметолог.

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Не смывать мицеллярную воду

Некоторые думают, что мицеллярная вода является универсальным очистителем кожи и после неё можно смело наносить крем. На самом деле это не так. Косметическое средство содержит мицеллы — это маленькие частички, которые способны расщеплять жиры и прятать их в своей молекуле. После чего их надо обязательно смывать водой. Если этого не сделать, грязь с поверхности кожи начинает проникать обратно в слои эпидермиса. Также её нахождение на коже может свести на нет действие других косметических средств.

Мицеллярная вода может не дать попасть каким-то компонентам в кожу, — сообщила косметолог.

Неправильный уход за жирной кожей с угрями

Угревая сыпь — это источник комплексов для женщин. Они стремятся спрятать красные пятна на коже. Многие не выходят без тонального крема и корректирующего карандаша даже вынести мусор. Делать этого нельзя, потому что декоративная косметика нивелирует весь эффект от лечения заболевания, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова.

Декоративная косметика забивает поры, и эффект от лечения сходит на нет. Поэтому тональный крем нужно свести к минимуму или не пользоваться им вообще. Также есть специальные средства, которые как раз и призваны решить проблему, но стоят они достаточно дорого. Татьяна Егорова врач-косметолог, дерматолог врач-косметолог, дерматолог

Еще одна распространённая ошибка — пересушивать эпидермис спиртосодержащими средствами, а потом покупать жирные кремы для сухой кожи, чтобы исправить ситуацию. Такие текстуры лишь навредят. Эксперт советует вместо них обратить внимание на увлажняющие средства, созданные специально для жирной кожи.

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Покупка косметики без пробы

Даже инновационное средство за несколько тысяч рублей может не подойти конкретному человеку, а более дешёвое — оказаться для него идеальным, сообщила Татьяна Егорова. В каждой серии свои питательные компоненты, подходящие под конкретные запросы кожи. Именно поэтому косметолог советует сначала покупать пробники и тестировать их на себе. Одного образца обычно хватает на два применения. После «тест-драйва» становится понятно, подходит конкретный продукт человеку или нет.