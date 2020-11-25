Учёные рассказали, когда коронавирус перестанет убивать

Распространение коронавирусной инфекции остаётся одной из главных угроз человечеству. Более 1,3 млн людей в мире погибли от нового заболевания. С сентября этого года началась вторая волна COVID-19. Больницы вновь оказались переполненными, а врачи работают на износ. Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро считает, что в начале 2021 года в Европе начнётся третья волна вируса SARS-CoV-2. NEWS.ru выяснил у российских экспертов, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад и сколько волн ещё стоит ожидать.

Уже летом 2021 года пандемия коронавируса закончится, сообщил NEWS.ru бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев. Он отметил, что в апреле следующего года начнётся выраженный спад заболевания, который продолжится в июле и августе. Резкого роста количества заражённых следующей осенью уже не случится.

По мнению эксперта, это должно произойти как минимум по двум причинам: массовая вакцинация и ослабление самого вируса.

Всё, что имеет своё начало, имеет и свой конец. Никогда не было такого, что бесконечно шли какие-то эпидемии. Инфекционный процесс имеет свою закономерность. Он не может развиваться вечно. Случится неизбежное ослабление вируса, он перестанет вызывать тяжёлые формы болезни. А у людей с сильным иммунитетом заболевание будет проходить бессимптомно. Виктор Зуев главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Академик добавил, что сам коронавирус никуда не уйдёт, но станет ещё одним сезонным заболеванием, как грипп или ОРВИ. Вряд ли его вспышки продолжат называть «волнами». Скорее, он постепенно войдёт в общее понятие «сезонный рост респираторных заболеваний».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что ожидается ещё несколько волн коронавируса. Вторая закончится к лету следующего года, третья может начаться уже в сентябре, предположил он. Спрогнозировать дальнейшую картину распространения коронавирусной инфекции эксперт затруднился. Однако он выразил уверенность, что «каждая волна будет менее смертоносной, чем предыдущая», из-за ослабления самого вируса.

Цель любого вируса — не убить как можно больше людей, а выжить самому. А для этого нужно приносить своему хозяину минимальный вред. Поэтому через 5–10 лет COVID-19 перестанет быть опасным заболеванием. Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук

Коллективный иммунитет к коронавирусу выработан не будет, добавил эксперт. Это связано со свойствами инфекционного агента. Иммунитет против СOVID-19 держится не более 5-6 месяцев, после чего человек может заболеть также тяжело и во второй, и четвёртый разы, поэтому надеяться на него не стоит.

Коренной перелом в борьбе с пандемией наступит только с началом массовой вакцинации от коронавируса, сообщил Аграновский. Это единственное гарантированное средство против распространения заболевания.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня две вакцины от коронавируса разработаны в России. Это «Спутник V» института имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра вирусологии «Вектор». Также свою вакцину готовит центр имени Чумакова РАН. Первые две пока не продают её в розницу, но уже начали поставлять в регионы России. В первую очередь прививки получают медицинские работники, риск заражения которых коронавирусом выше. Вакцина против COVID-19, разработанная в США, скоро выйдет на американский внутренний рынок. Предположительная дата — 11 декабря. Также в ближайшее время свет увидит вакцина китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech. Во время исследования с участием людей она продемонстрировала безопасность, а также способность создавать быстрый иммунный ответ.