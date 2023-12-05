Количество заболевших коронавирусом россиян увеличилось более чем на 20% Оперштаб: количество заболевших COVID-19 россиян выросло на 22,8%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Количество заболевших COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилось на 22,8%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Как отмечается, рост числа заболевших отмечается в 73 субъектах страны. При этом выздоровели 69 636 человек. Это на 27,1% больше, чем на предыдущей неделе.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 66,92 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%, — говорится в сообщении.

За минувшую неделю, по данным оперштаба, госпитализирован 8981 человек. Это на 12% больше, чем неделей ранее. Число госпитализаций увеличилось в 52 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по России. Умерло за неделю 138 человек.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что закрытие школ и перевод учащихся на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом не планируется. Он также добавил, что нет речи и о введении в школах масочного режима. При этом министр допустил, что такие меры могут быть приняты по решению региональных органов управления образованием, но на федеральном уровне ограничений не будет.