Мясников рассказал, когда фастфуд бывает полезным

https://static.news.ru/photo/acc9e3e8-c07d-11eb-9828-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov/vk.com

Проблема ожирения в России стала своего рода «национальным бедствием» и со временем лишь усугубляется. Виной этому в том числе и фастфуд, распространение которого практически не регламентировано, заявил заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». При этом даже такая пища в умеренных объёмах может оказаться полезной.

Он напомнил, что термин «быстрая еда» зародился в США, однако в конечном итоге там запретили продавать фастфуд и газированные напитки рядом со школами. В России же распространение избыточного веса и ожирения приобрело характер пандемии, от последствий которой умирают чаще, чем от коронавируса.

Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь <...> под 500 калорий. Он убивает аппетит, он даёт вам силы, и вы до ночи есть не захотите, — посоветовал Мясников.

Тем не менее он призвал не переусердствовать и не употреблять фастфуд постоянно. Так как в числе недугов, причиной которых может стать лишний вес, есть рак, сахарный диабет, инфаркты и инсульты.

В целом же, по мнению теледоктора, абсолютно полезной и однозначно вредной пищи нет. Поэтому во всех случаях важен разумный баланс.

Ранее стало известно, что учёные из США обнаружили нейрон в мозге, который отвечает за чувство голода. Благодаря этому открытию они намерены научиться «включать» и «выключать» потребность организма в еде, когда это необходимо.