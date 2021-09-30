Каждый восьмой россиянин может заболеть COVID-19 в тяжёлой форме

Пациентам, обладающим особым вариантом гена, который регулирует работу иммунной системы, в два раза чаще при заражении коронавирусной инфекцией требуется искусственная вентиляция лёгких. Такие данные были получены в результате исследований, проведённых группой учёных из Германии, Швейцарии, США, Испании, Австрии, Великобритании и России под руководством специалистов немецкой клиники Шарите. Результаты опубликовал научный журнал Science Direct.

Как сообщает издание, речь идёт о вариантах гена HLA. Специалисты наблюдали за 435 пациентами в разных странах, которые переносили COVID-19 с разной степенью тяжести. Им удалось установить, что довольно частый вариант гена HLA-C (HLA-C*04:01) вдвое повышает риск осложнённого течения и необходимости ИВЛ.

От России в исследовании участвовали учёные из медико-генетического центра Genotek. Они увеличили выборку, воспользовавшись данными 13 тысяч пациентов организации и научными публикациями. Специалисты обнаружили наличие данного гена у 16% жителей Швейцарии, 15% населения Испании и 13% немцев и россиян.

Как заявил «Известиям» директор по продукту компании Genotek, эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Александр Ракитько, данный ген может отвечать не только за тяжесть заболевания, но и за возможность заражения. В Genotek проанализировали результаты имеющихся исследований и выяснили, что у обладателей варианта HLA-C риск подхватить заболевание повышен. По словам эксперта, это объясняется сниженной способностью антител носителей гена связываться с белками SARS-CoV-2.

Ранее стало известно, что осенью у россиян резко изменились симптомы COVID-19. У заболевших появился сильный насморк, что осложнило диагностику. По словам врачей, теперь коронавирус легко перепутать с простудой и гриппом.

30 сентября в России был обновлён рекорд смертности от COVID-19: за сутки скончались 867 пациентов (против 857 днём ранее). Максимум летальных исходов из-за коронавируса в России наблюдается третий день подряд. Общее число жертв с начала пандемии составило уже 207 255 человек.