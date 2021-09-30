Каждый восьмой россиянин может заболеть COVID-19 в тяжёлой форме

Пациентам, обладающим особым вариантом гена, который регулирует работу иммунной системы, в два раза чаще при заражении коронавирусной инфекцией требуется искусственная вентиляция лёгких. Такие данные были получены в результате исследований, проведённых группой учёных из Германии, Швейцарии, США, Испании, Австрии, Великобритании и России под руководством специалистов немецкой клиники Шарите. Результаты опубликовал научный журнал Science Direct.
Как
От России в исследовании участвовали учёные из медико-генетического центра Genotek. Они увеличили выборку, воспользовавшись данными 13 тысяч пациентов организации и научными публикациями. Специалисты обнаружили наличие данного гена у 16% жителей Швейцарии, 15% населения Испании и 13% немцев и россиян.
Как
Ранее стало известно, что осенью у россиян резко изменились симптомы COVID-19. У заболевших появился сильный насморк, что осложнило диагностику. По словам врачей, теперь коронавирус легко перепутать с простудой и гриппом.
30 сентября в России был обновлён рекорд смертности от COVID-19: за сутки скончались 867 пациентов (против 857 днём ранее). Максимум летальных исходов из-за коронавируса в России наблюдается третий день подряд. Общее число жертв с начала пандемии составило уже 207 255 человек.