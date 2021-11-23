Кардиолог рассказала о способах сохранить сердце здоровым

Игнорирование причин появления сердечно-сосудистых заболеваний может привести к возникновению инфаркта, рассказала на своём YouTube-канале врач-кардиолог Анна Кореневич. По словам специалиста, чтобы сохранить сердце здоровым, нужно ежедневно проходить не менее десяти тысяч шагов. Также стоит уделить внимание правильному и сбалансированному питанию.

Многим людям кажется, что они двигаются довольно много, а по факту это всего тысяча шагов в день. Нас, кардиологов, такие показатели не устраивают, — подчеркнула Кореневич.

Как сообщила кардиолог, одной из самых распространённых причин развития инфаркта являются тромбы, которые могут возникать в результате застоя крови. Чтобы этого избежать, необходимо каждый день активно двигаться. Также нужно отказаться от курения, алкоголя, снизить вес до нормальных значений. Кроме того, желательно следить за уровнем стресса и контролировать холестерин. Для этого не нужно сидеть на специальных диетах, достаточно питаться сбалансированно и разнообразно.

Ранее американские учёные пришли к выводу, что употребление соли увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. При этом аналогичный рост потребления калия снижает риск на 18%.