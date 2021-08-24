Кардиолог рассказала о малоизвестном симптоме инфаркта

Симптомом надвигающегося инфаркта могут оказаться неприятные ощущения в груди, на которые пациенты не обращают внимания. Об этом рассказала российский врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Даже сами пациенты поправляют меня как врача и говорят, что у них ничего не болит. Мне давит, жмёт, у меня жар в груди, говорят они. Это странное ощущение не воспринимается как боль, — сообщила медик.

Кореневич добавила, что симптомами инфаркта также являются жжение в руках и нарушения работы лёгких. Их на данный момент пациенты часто списывают на коронавирус.

Она отметила, что более чем у половины граждан, которые были госпитализированы с инфарктом, были эти признаки болезни, на которые они не обращали внимания. В заключение Кореневич заявила, что если человек заметил у себя какой-либо из перечисленных симптомов, ему следует обратиться к врачу.

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