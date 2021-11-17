Кардиолог назвала причины головокружения

Кардиолог Ольга Козлова рассказала, из-за чего может возникнуть головокружение
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:36, 17 ноября 2021
Фото: pixabay.com
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Головокружение может возникнуть у человека из-за неправильного прикуса, межпозвоночной грыжи, а также из-за нехватки в организме железа и витамина B12. Кроме того, этот симптом может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний, таких как артериальная гипертензия и сахарный диабет. Об этом заявила кардиолог Ольга Козлова в беседе с «Москвой 24».
Очень часто за счёт того, что при неправильном прикусе одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены, нарушается работа вестибулярного аппарата и возникает головокружение, — пояснила она.
По словам кардиолога, межпозвоночная грыжа давит на позвоночную артерию и нарушает кровоснабжение в организме.
Еще одной причиной головокружения является анемия или малокровие: клетки мозга недостаточно насыщаются кислородом, происходит кислородное голодание, голова начинает кружиться, отметила Козлова.
Многие лекарственные препараты могут приводить к головокружению. Чаще всего причиной является приём антибактериальных препаратов. На втором месте противовоспалительные средства, — резюмировала кардиолог.
Ранее заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М. В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев заявил, что в последние 20 лет в мире главной причиной смертности являются болезни сердца. Чтобы предотвратить печальный исход, необходимо раз в год проходить обследование, делать электрокардиограмму (ЭКГ), эхокардиографию, при необходимости — суточное холтеровское мониторивание. Но если человек почувствовал определённые симптомы, то к врачу нужно обращаться незамедлительно.