Кардиолог назвала причины головокружения

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Противовирусные препараты, которые продаются в российских аптеках, неэффективны против большинства респираторных инфекций, рассказал «Царьграду» врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, доказанную эффективность имеет лишь препарат «Тамифлю», который врачи во многих странах назначают для лечения гриппа. Популярность так называемых лекарств-пустышек в РФ медик объяснил любовью россиян к самолечению и нежеланием идти к врачу.

В отношении всех респираторных вирусных инфекций — а я напомню, что их более двухсот — противовирусных препаратов почти нет. Разве что грипп предлагается лечить «Тамифлю», его часто используют в странах...