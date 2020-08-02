Кардиолог назвала витамины для переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1671df58-d47a-11ea-96b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат медицинских наук кардиолог Татьяна Рыбка поделилась советами с россиянами, которые заразились коронавирусной инфекцией или уже излечились. По её словам, при возникновении подозрений на простуду или COVID-19 не надо «гадать на кофейной гуще», следует сразу обратиться к врачу.

Рекомендации специалиста нужно выполнять, отметила Рыбка в интервью «Российской газете».

Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдалённых последствий минимальный, — сказала кардиолог.

Тем россиянам, кто переболел коронавирусом, но всё равно чувствует недомогание, врач советует принимать витамины. Большую пользу принесут витамин Д и витамины группы B. Также следует соблюдать режим труда и отдыха, больше гулять, подчеркнула Рыбка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минздраве предупредили об опасности самолечения при коронавирусе. Медики назначают пациентам с коронавирусом препараты-антикоагулянты, которые препятствуют опасному повышению свёртываемости крови и снижают риск тромбообразования. Однако без назначения врача их лучше не принимать, заявил главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов.