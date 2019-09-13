https://static.news.ru/photo/0871627c-d56e-11e9-8aa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Катаракта, или помутнение хрусталика, глаза входит в число заболеваний, которые «молодеют», об этом сообщил в беседе с News.ru Александр Чухраёв, генеральный директор ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» Минздрава России. Если раньше заболевание было типичным для людей после 60 лет, то сегодня этот диагноз ставят пациентам моложе 50 лет. Одна из главных причин — постоянное пользование гаджетами.

Любое действие, которое приводит к усталости глаз, является хорошим фундаментом для нарушения функции зрения и развития катаракты. Это сварка, пыль, чтение в темноте, долгая работа за компьютером или планшетом. Постоянный взгляд в экран смартфона, — отметил Александр Чухраёв.

Сегодня в России насчитывается около 2,5 млн пациентов с катарактой, порядка 500 тысяч больных ежегодно оперируются в государственных и муниципальных учреждениях. Но по мнению Александра Чухраёва, реальная потребность в таких хирургических вмешательствах в несколько раз выше. Врач подчеркнул: операция — это единственный эффективный способ лечения глазного заболевания. Медикаментами такому больного не помочь, только заменить поражённый хрусталик на искусственный.

Одна из последних разработок для лечения недуга — американские интракулярные линзы. Их локализованное производство стартовало 12 сентября в подмосковном Зеленограде.

Ранее News.ru писал, что по данным Минздрава России, в 2018 году у около 10% (или 1,5 млн) российских детей были впервые выявлены болезни глаза и его придаточного аппарата. Самый распространённый недуг органов зрения — близорукость.