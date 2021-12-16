Как не заболеть после вакцинации: советы иммунолога

После вакцинации наша иммунная система может быть ослаблена, а при заражении COVID-19 нагрузка на неё будет двойной. Как обезопасить себя от болезни в период пандемии? Отвечает доктор медицинских наук, профессор, врач — аллерголог-иммунолог Олег Калюжин.
— Олег Витальевич, действительно ли после любых прививок возрастёт риск заболеть?
— В целом вакцины, усиливая защиту от возбудителей инфекций, против которых они направлены, не ослабляют нашу сопротивляемость другим болезнетворным микробам. Но у некоторых вакцинированных сразу же после прививки кратковременно — в течение 2-3 недель — устойчивость организма может снижаться, поскольку иммунная система в этот период направляет свои силы на формирование долгосрочных механизмов защиты от предотвращаемой инфекции (например, на выработку антител).
— Как уберечься от болезни после вакцинации во время высокой заболеваемости сезонными инфекциями и COVID-19?
— Необходимо социально дистанцироваться, использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и соблюдать другие санитарно-гигиенические рекомендации по профилактике COVID-19. Это будет эффективно предотвращать и сезонные респираторные инфекции. Людям, у которых по тем или иным причинам ослаблен иммунитет, а также тем, кто вынужден оставаться в очаге респираторных инфекций (например, медицинским работникам или лицам, проживающим вместе с уже заболевшим), поможет медикаментозная профилактика, в частности применение препаратов интерферона альфа, которые рекомендованы Минздравом для лечения и профилактики COVID-19.
— Что такое интерферон?
— Интерфероны — это группа защитных белков, блокирующих размножение практически всех вирусов и защищающих наши клетки при заражении. Интерферон альфа — один из важнейших видов этой группы. Доказано, что тяжесть течения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, и вероятность заболеть зависят от уровня интерферона альфа в крови: если его недостаточно, то болезнь
— Что делать, если заболел сразу после вакцинации?
— В этом случае будет уместно использовать средства с противовирусной активностью, обладающие системным действием. При своевременном назначении они не только снижают тяжесть и длительность вирусной инфекции, но и уменьшают риск вторичных бактериальных осложнений, таких как пневмония и риносинусит. Недавно
— А не снизит ли применение интерферона в поствакцинальный период эффективность вакцины?
— Хорошо известно, что интерферон альфа обладает свойствами адъюванта. Адъювантами называют вещества, которые помогают нашему организму более эффективно реагировать на чужеродные объекты (в том числе на компоненты возбудителей в составе вакцин) и формировать к ним стойкую иммунную память. Помимо усиления образования антител интерферон способствует формированию клеточного иммунитета, что очень важно для стойкой защиты от любых вирусных инфекций. Поэтому с очень большой вероятностью применение интерферона до или сразу после вакцинации не только не ослабит действие вакцин против COVID-19, но и усилит их эффективность.