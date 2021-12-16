Как не заболеть после вакцинации: советы иммунолога

После вакцинации наша иммунная система может быть ослаблена, а при заражении COVID-19 нагрузка на неё будет двойной. Как обезопасить себя от болезни в период пандемии? Отвечает доктор медицинских наук, профессор, врач — аллерголог-иммунолог Олег Калюжин.

— Олег Витальевич, действительно ли после любых прививок возрастёт риск заболеть?

— В целом вакцины, усиливая защиту от возбудителей инфекций, против которых они направлены, не ослабляют нашу сопротивляемость другим болезнетворным микробам. Но у некоторых вакцинированных сразу же после прививки кратковременно — в течение 2-3 недель — устойчивость организма может снижаться, поскольку иммунная система в этот период направляет свои силы на формирование долгосрочных механизмов защиты от предотвращаемой инфекции (например, на выработку антител).

— Как уберечься от болезни после вакцинации во время высокой заболеваемости сезонными инфекциями и COVID-19?

— Необходимо социально дистанцироваться, использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и соблюдать другие санитарно-гигиенические рекомендации по профилактике COVID-19. Это будет эффективно предотвращать и сезонные респираторные инфекции. Людям, у которых по тем или иным причинам ослаблен иммунитет, а также тем, кто вынужден оставаться в очаге респираторных инфекций (например, медицинским работникам или лицам, проживающим вместе с уже заболевшим), поможет медикаментозная профилактика, в частности применение препаратов интерферона альфа, которые рекомендованы Минздравом для лечения и профилактики COVID-19.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что такое интерферон?

— Интерфероны — это группа защитных белков, блокирующих размножение практически всех вирусов и защищающих наши клетки при заражении. Интерферон альфа — один из важнейших видов этой группы. Доказано, что тяжесть течения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, и вероятность заболеть зависят от уровня интерферона альфа в крови: если его недостаточно, то болезнь может протекать тяжелее, а люди могут болеть чаще. К сожалению, многие из нас имеют сниженный уровень интерферона (это люди старше 65 лет, дети, лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие пациенты и люди, подверженные хроническому стрессу). Вакцинация, в том числе против COVID-19, может кратковременно усугублять недостаточность выработки интерферона альфа. Поэтому один из наиболее рациональных и уже проверенных вариантов экстренной профилактики — препараты интерферона, вводимые в носовые ходы. В таком случае будут блокированы вирусы во входных воротах инфекции: в носу и носоглотке. Для этого можно использовать разные лекарственные формы, но гелевая форма обладает, пожалуй, наиболее длительным защитным действием. Доказано, что применение интерферона с антиоксидантами (исследования были проведены на примере препарата «Виферон») в сочетании с вакцинами против гриппа, кори и некоторых других заболеваний снижает риск респираторных инфекций в поствакцинальный период. Уверен, этот опыт следует использовать и сейчас.

— Что делать, если заболел сразу после вакцинации?

— В этом случае будет уместно использовать средства с противовирусной активностью, обладающие системным действием. При своевременном назначении они не только снижают тяжесть и длительность вирусной инфекции, но и уменьшают риск вторичных бактериальных осложнений, таких как пневмония и риносинусит. Недавно опубликованы весьма обнадёживающие результаты нескольких отечественных клинических испытаний интерферона при COVID-19, в результате которых установлено, что сочетанное применение интерферона с антиоксидантами («Виферон») в двух лекарственных формах — геля и ректальных свечей — и у детей, и у взрослых ускоряет исчезновение коронавируса из организма, значительно снижает выраженность и сокращает длительность основных симптомов COVID-19.

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— А не снизит ли применение интерферона в поствакцинальный период эффективность вакцины?

— Хорошо известно, что интерферон альфа обладает свойствами адъюванта. Адъювантами называют вещества, которые помогают нашему организму более эффективно реагировать на чужеродные объекты (в том числе на компоненты возбудителей в составе вакцин) и формировать к ним стойкую иммунную память. Помимо усиления образования антител интерферон способствует формированию клеточного иммунитета, что очень важно для стойкой защиты от любых вирусных инфекций. Поэтому с очень большой вероятностью применение интерферона до или сразу после вакцинации не только не ослабит действие вакцин против COVID-19, но и усилит их эффективность.