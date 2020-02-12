https://static.news.ru/photo/a6ea0900-4e3f-11ea-aa60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, которым утвердил выделение дополнительных средств на закупку зарубежных лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.

По его словам, тема дефицита таких лекарств является достаточно резонансной, одна на данный момент власти не могут обеспечить всех нуждающихся в препаратах за счёт собственного производства.

Но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто — их жизнь, родители готовы буквально на всё, чтобы помочь своему ребёнку вплоть до нарушения законов, — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что правительство должно сделать всё возможное, чтобы не ставить граждан перед таким непростым выбором.

Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов Государственной думы от «Единой России» выступила с предложением отменить таможенную пошлину за ввоз незарегистрированных в России дорогостоящих лекарств.