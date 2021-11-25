Изобретатель рассказал о защищающем от коронавируса воротнике

Заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов создал мобильное устройство для защиты от коронавируса, напоминающее воротник. Оно подогревает воздух до 37 градусов тепла и выдает его через трубку, оснащенную контрольным устройством, в район лица человека, пишут argumenti.ru.

Температура +37 градусов и выше эффективна при борьбе с коронавирусом. Согласно данным Минздрава РФ, именно при температуре +37 градусов вирус инактивируется в течение одного дня. Также она обеспечивает максимальную активность защитного слоя слизистой дыхательных путей — ресничек мерцательного эпителия, — пояснил Михайлов.

Он отметил, что нагревается только воздух, поступающий в дыхательные пути: общая температура, например, в комнате, вовсе не должна повышаться до 37 градусов для защиты от коронавируса. Изобретатель напомнил, что аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) работают по схожему принципу: воздух, перед тем как попасть в лёгкие пациента, нагревается до 37 градусов. Михайлов предположил, что подобное устройство может быть полезно как при лечении больных коронавирусом, так и для профилактики заболевания.

Я постоянно использую эти приборы, так сказать, испытываю их на себе, и никакого дискомфорта не ощущаю, — резюмировал он.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак рассказал о российской разработке, способной подавлять коронавирус. 15 минут работы прибора достаточно для обеспечения безопасности от COVID-19 в течение суток.