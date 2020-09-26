Испробованный на хорьках спрей от коронавируса превзошёл ожидания учёных

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Австралийская биотехнологическая компания Ena Respiratory изобрела назальный спрей, который предотвращает репликацию коронавируса в дыхательных путях. Это было подтверждено благодаря опытам на хорьках. Теперь препарат готовят к испытаниям на людях. Исследование опубликовано на medRxiv.

Результаты экспериментов над животными превзошли все ожидания, заявил управляющий директор Ena Respiratory Кристоф Демезон.

Повышая естественный иммунный ответ хорьков нашим лечением, мы добились быстрого искоренения вируса. Если люди будут реагировать аналогичным образом, лечение будет иметь двойную пользу​, — приводит его слова The Sun.

Разработчики считают, что препарат может помочь подавить вирус, остановив симптомы, приводящие к тяжёлым случаям COVID-19.

С нашим препаратом организм людей, подвергшийся воздействию вируса, скорее всего, быстро его уничтожит, а лечение гарантирует, что болезнь не перейдёт за пределы лёгких симптомов. Это особенно актуально для уязвимых членов сообщества, — отметил Демезон.

Он также добавил, что если организм людей также быстро будет отвечать на лечение спреем, то это позволит сократить число инфицированных людей, благодаря снижению числа контактов заболевшего.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. Её, по последним данным, обнаружили более чем у 33 млн человек, большая часть из них — 24,8 млн — уже вылечились, погибло свыше миллиона человек.

За последние сутки в России выявлено 8135 новых случаев коронавируса. Рост заболеваемости отмечается с 25 сентября. До этого суточный прирост свыше 7 тысяч пациентов не наблюдался с 28 июня. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровели 945 920 человек, писал NEWS.ru.