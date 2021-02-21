Инфекционисты считают, что антитела вырабатываются индивидуально

https://static.news.ru/photo/9afbdd6a-7483-11eb-a503-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О сроках сохранения антител к коронавирусу говорить пока рано, необходимы длительные наблюдения. Об этом заявила инфекционист и педиатр Елена Мескина.

Антитела вырабатываются, чтобы как можно быстрее начать бороться с вирусом, если он попадёт в организм повторно. Но существует много других механизмов, например клетки иммунной памяти, — цитирует её РБК.

Мескина считает, что после попадания в организм вирус может остаться в иммунной памяти. Она также напомнила, что наличие антител не равнозначно иммунитету к инфекции.

С ней согласен профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он считает, что в случае с иммунитетом всё индивидуально. По его словам, содержание антител в организме может начать резко снижаться, но потом замедлит падение.

Как писал NEWS.ru, низкая чувствительность и специфичность систем, особенности организма и время сдачи анализа могут стать причиной ошибочных результатов тестов на антитела к SARS-Cov-2. По словам специалистов, ложноположительные результаты тестов на коронавирус могут появиться в том случае, если организм человека «познакомился» и выработал антитела на вещество, похожее на фрагмент SARS-Cov-2. Также может случиться, что в использованном наборе тестов набор антигенов не попадёт в набор антител конкретного человека. Самыми сильными в плане ответа иммунной системы человека являются два теста: нуклеокапсидный и спайковый.

В настоящее время в РФ зарегистрировано порядка 150 тестов на антитела к коронавирусу. Медики рекомендуют сдавать анализы на антитела IgM при подозрении на заражение, на IgM и IgG, если предполагается, что с момента заражения прошло больше трёх недель, и на IgG, если прошло более трёх месяцев после вероятного заражения.