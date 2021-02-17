Эксперты пояснили различия результатов тестов на антитела к SARS-Cov-2

https://static.news.ru/photo/3e30d296-0036-11eb-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Низкая чувствительность и специфичность систем, особенности организма и время сдачи анализа могут стать причиной ошибочных результатов тестов на антитела к SARS-Cov-2. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

Так, по словам специалистов, ложноположительные результаты тестов на коронавирус могут появиться в том случае, если организм человека «познакомился» и выработал антитела на вещество, похожее на фрагмент SARS-Cov-2.

Также может случиться, что в использованном наборе тестов набор антигенов не попадёт в набор антител конкретного человека.

Самыми сильными в плане ответа иммунной системы человека являются два: нуклеокапсидный и спайковый. Однако у части пациентов, перенёсших к спайковому антигену, у других пациентов — IgG к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному), а ещё часть пациентов имеет IgG только к нуклеокапсидному антигену, — пояснил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

При этом если человек перенёс COVID-19, антитела к моменту тестирования могли просто уже исчезнуть.

В настоящее время в РФ зарегистрировано порядка 150 тестов на антитела к коронавирусу. Медики рекомендуют сдавать анализы на антитела IgM при подозрении на заражение, на IgM и IgG, если предполагается, что с момента заражения прошло больше трёх недель, и на IgG, если прошло более трёх месяцев после вероятного заражения.

Ранее стало известно, что в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. Он получил название Fin-796H. Об этом писал NEWS.ru.