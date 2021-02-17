Эксперты пояснили различия результатов тестов на антитела к SARS-Cov-2

Низкая чувствительность и специфичность систем, особенности организма и время сдачи анализа могут стать причиной ошибочных результатов тестов на антитела к SARS-Cov-2. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.
Так, по словам специалистов, ложноположительные результаты тестов на коронавирус
Также может случиться, что в использованном наборе тестов набор антигенов не попадёт в набор антител конкретного человека.
Самыми сильными в плане ответа иммунной системы человека являются два: нуклеокапсидный и спайковый. Однако у части пациентов, перенёсших к спайковому антигену, у других пациентов — IgG к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному), а ещё часть пациентов имеет IgG только к нуклеокапсидному антигену, — пояснил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
При этом если человек перенёс COVID-19, антитела к моменту тестирования могли просто уже исчезнуть.
В настоящее время в РФ зарегистрировано порядка 150 тестов на антитела к коронавирусу. Медики рекомендуют сдавать анализы на антитела IgM при подозрении на заражение, на IgM и IgG, если предполагается, что с момента заражения прошло больше трёх недель, и на IgG, если прошло более трёх месяцев после вероятного заражения.
Ранее стало известно, что в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. Он получил название Fin-796H. Об этом писал NEWS.ru.