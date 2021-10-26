Инфекционист рассказал о негативных последствиях обязательной вакцинации

Введение обязательной вакцинации в России скорее снизит спрос на прививку среди граждан, потому что «всё обязательное и принудительное — отталкивает». Об этом «Газете.Ru» рассказал инфекционист Илья Акинфиев.

Если отложить тот момент, что я врач-инфекционист и взять именно момент психологический, то все обязательное и принудительное по природе человека отталкивает. Поэтому как раз обязательная и принудительная вакцинация даст гораздо хуже ответ, чем убеждение, — заявил Акинфиев.

Он подчеркнул, что сейчас недостаточный спрос на вакцинацию от коронавируса связан скорее всего с плохой информированностью населения о преимуществах прививки. По его мнению, обязательная вакцинация станет причиной появления «стены недовольства» среди населения. Акинфиев считает, что просвещать население нужно с помощью создания специальных Интернет-ресурсов и при поддержке СМИ.

Всего этого нет, есть такой информационный голод, и в связи с этим как раз и у врачей начинаются проблемы с тем, что вакцинации недостаточно, и идет рост заболеваемости, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что во всех регионах России ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. При этом рост заболеваемости выявлен в каждом регионе РФ, кроме двух.