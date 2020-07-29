По данным стоматологов, более 60% россиян к пенсионному возрасту начинают носить зубные протезы. А каждый шестой имеет хотя бы один зубной имплантат к 30 годам. Протезирование зубов дорогая, неприятная, но необходимая процедура. Для большинства она безопасна и эффективна, но люди с некоторыми заболеваниями рискуют получить осложнения. NEWS.ru выяснил у экспертов, как протезировать зубы тем, кто болен диабетом, ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами.

Стандартная процедура по протезированию зубов может обернуться для таких людей печальными последствиями. Примерно 10% из них сталкиваются с осложнениями, сообщил в беседе c NEWS.ru челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог Игорь Малиновский. Например, у таких пациентов диагностируют периимплантит. Это инфекция полости рта, сопровождающаяся поражением мягких и костных тканей. Впоследствии такое состояние может привести к потере имплантата, а инфекция, вероятно, пойдёт дальше и вызовет синусит. Это воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

У таких больных страдает иммунная система. Это влияет на фактор заживления. Чем сильнее организм, тем больше у него сопротивляемость к различным внешним факторам и меньше вероятность инфицирования. Игорь Малиновский челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог

У больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типов также бывает нарушена микроциркуляция — это транспорт биологических жидкостей на уровне тканей организма. Из-за проблем с синтезом глюкозы происходит истончение мелких капилляров и сосудов. В связи с этим после протезирования могут появиться незаживающие раны и начаться сильное воспаление. Чем старше пациент, тем выше вероятность возникновения осложнений.

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Классический способ постановки зубных имплантатов предполагает достаточно сильную травматизацию, сообщает Малиновский. Это разрез, отслоение тканей и установка зубного протеза, наложение швов на слизистую и последующее их снятие. Иногда необходимо производить не менее травматичные «подготовительные работы» — реконструкцию, установку костных пластинок.

При воспалении, спровоцированном инфекцией, врачи назначают антибиотики. Но для страдающих серьёзными недугами это весьма опасные препараты, сообщает Малиновский. Они провоцируют дополнительное ухудшение работы иммунной системы.

Несколько лет назад российские врачи начали практиковать нетравматичный метод установки одноэтапных имплантатов. Протезируя зубы, медики обходятся без разрезов и швов. Вся процедура проходит за один приём. Сразу после удаления зуба стоматологи устанавливают имплантат в лунку. Другой вариант — манипуляция совершается через один прокол десны. Меньший травматизм позволяет свести к минимуму тяжёлые осложнения у больных серьёзными недугами. По оценке специалиста, до 99% пациентов переносят процедуру без последствий.

Имплантацию любым способом не всегда можно производить пациентам с сахарным диабетом, ВИЧ и другими тяжёлыми заболеваниями. Если происходит обострение недуга, необходимо подождать, пока состояние не улучшится, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-стоматолог Магомед Азизов. В целом же протезирование зубов по новой технологии можно совершать не только больным диабетом или ВИЧ, но и здоровым людям. Способ позволяет сэкономить время, уверен доктор. Особенно это актуально для тех, кто испытывает сильный стресс в кабинете зубного врача.

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Одна из главных проблем, с которой сталкиваются больные с ВИЧ и вирусными гепатитами, это не отсутствие методик лечения, а стереотипы и страхи медицинских работников, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-стоматолог Владимир Садовский. До сих пор встречаются случаи, когда доктора отказываются принимать таких людей, опасаясь заражения — собственного или следующих пациентов.

Хотя с медицинской точки зрения они абсолютно защищены. Обязательно ношение масок, перчаток, использование одноразовых салфеток. Также после каждого пациента проводится дезинфекция кабинета. Владимир Садовский врач-стоматолог врач-стоматолог

Кроме того, согласно требованиям Роспотребнадзора, существующие системы обработки инструмента «абсолютно гарантируют невозможность заражения пациентов», сообщил эксперт. Если врач опасается больного с ВИЧ или гепатитом, эксперт рекомендует сменить клинику и написать жалобу в Росздравнадзор.