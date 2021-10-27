Иммунолог усомнился в словах Гинцбурга о 100% защите от коронавируса

Гинцбург сказал о 100-процентной защите от коронавируса при комбинации вакцин ради «красного словца». Пока не проведены соответствующие исследования, определять точную степень защиты рано. Об этом Lenta.ru заявил иммунолог Николай Крючков.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при комбинировании «Спутника V» с назальной вакциной можно достичь 100-процентной защиты от коронавирусной инфекции. Крючков, в свою очередь, считает, что полностью защититься от вируса невозможно.

Я думаю, это просто утрирование, сказанное для красного словца. Я бы рассматривал это как одну из точек зрения, экспертное мнение. Потому что исследований, которые бы это подтвердили, пока нет, — усомнился он.

Однако иммунолог отметил пользу назальных вакцин. По его мнению, они могут служить хорошим средством локальной защиты от коронавируса, несмотря на то что системный иммунитет они будут формировать хуже.

У каждой вакцины есть свои слабые и сильные стороны, и в комбинированном варианте, я думаю, они могут дать неплохой результат. Но про 100 процентов говорить я бы не стал, — резюмировал Крючков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал разрешить россиянам вакцинироваться иностранными препаратами. По его мнению, это поможет ускорить достижение коллективного иммунитета в России.