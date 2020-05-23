Иммунолог: с наступлением жары россияне станут реже заражаться COVID-19

https://static.news.ru/photo/e1d112d6-9dd4-11ea-b2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркое лето снизит уровень заражаемости коронавирусом, а инфицированные будут легче переносить болезнь благодаря сезонному иммунитету. Об этом заявил иммунолог, завлабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов.

Вирус не любит жары и ультрафиолетовых лучей, пояснил специалист в эфире телеканала «Дождь».

Он также отметил, что коронавирусу особенно не нравится иммунитет россиян, обусловленный природными и метеорологическими условиями. Он не идёт ни в какое сравнение с иммунитетом населения Южной Америки, где климат всегда тёплый.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия опустилась со второго на третье место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Лидирующую позицию занимают США, на втором месте — Бразилия.

В РФ, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

В мире более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.