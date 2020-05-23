Россия переместилась на третье место по числу заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/255e7e8e-9da4-11ea-9a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия опустилась со второго на третье место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

За неделю в РФ было зафиксировано 62,7 тысячи заболевших. Это почти на 10 тысяч меньше, чем неделей ранее. Прирост заражённых сократился с 34,4% до 22,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

В общей сложности в России с начала пандемии выявлено 344,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Опережают её по данному показателю Бразилия (347,3 тысячи случаев) и США (1,6 млн случаев).

Согласно последним данным, жертвами коронавируса в России стали свыше 3,5 тысячи человек. Количество выздоровевших превышает 113,2 тысячи. В Москве зафиксировано 163,9 тысячи заболевших. Выздоровели 49,8 тысячи, скончались 1,9 тысячи.

В мире более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в РФ зафиксировано 8599 случаев заражения коронавирусом. В столице число заболевших выросло на 2,5 тысячи.