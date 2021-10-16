Штамм «дельта» коронавируса назван самым коварным для лёгких

Клиническая картина заболевания коронавирусом изменилась с весны 2021 года после появления штамма «дельта». Об этом Федеральному агентству новостей рассказал врач-иммунолог Николай Крючков. Он подчеркнул, что данный вариант COVID-19 быстрее и сильнее других поражает лёгкие человека.

Теперь коронавирус приводит к более быстрому поражению лёгких человека. При этом всего за несколько дней пневмония может перейти в более тяжёлую форму и привести к осложнениям на сердце, — сообщил медик.

Он рассказал, что штамм «дельта» более заразен. Кроме того, изменилась клиническая картина заболевания — у больного может снижаться температура и в целом наблюдаться положительная динамика, однако на деле его состояние ухудшается, нарастает дыхательная недостаточность.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная связала рост заболеваемости коронавирусом с распространением штамма "дельта". По её словам, если раньше больной человек мог заразить двух-трёх здоровых, то при «дельта»-штамме, в случае несоблюдения мер предосторожности, число инфицированных доходит до пяти-шести.

В России, по данным на 17 октября, зафиксирован новый максимальный суточный прирост заражений коронавирусом. За последние 24 часа выявлено 34 303 случая. Общее число заразившихся с начала пандемии составляет почти 8 млн человек. За сутки жертвами инфекции стали 997 человек.