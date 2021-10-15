Иммунолог перечислил симптомы COVID-19, при которых нужно вызвать скорую

Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что, если при COVID-19 долгое время держится и не сбивается высокая температура, сильно болит голова, появилась одышка и слабость, значит, необходима срочная госпитализация. По мнению специалиста, это поможет предотвратить возможный смертельный исход. Об этом сообщает URA.RU.

Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, вялость. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идёт, это всё признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь, — поделился Крючков.

Эксперт порекомендовал пользоваться пульсоксиметром, который измеряет уровень насыщения крови кислородом. Иммунолог отметил, что при показателе ниже 93 требуется госпитализация, так как при коронавирусе события развиваются очень быстро.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились. Он добавил, что документы для постоянной регистрации препарата поданы.