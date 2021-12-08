Иммунолог опроверг гипотезу о спасительных свойствах штамма «омикрон»
Врач Крючков собщил, что надежды на спасительные свойства «омикрона» не подтверждаются
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:12, 08 декабря 2021
Фото: Global Look Press
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Имеющиеся у исследователей данные в настоящее время не подтверждают предположение ряда специалистов о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» сможет выступить в роли «живой» вакцины и остановить пандемию. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Крючков.
Многие специалисты начинают фантазировать, что «омикрон» — спасение, «живая вакцина». Без фактических данных выдается желаемое за действительное, — сказал врач.
По его словам, вариант того, что «омикрон» окажется менее патогенным, чем «дельта». не исключён. Но в настоящее время данные исследователей не исключают и обратный вариант.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков выдвинул оптимистичную версию о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» в результате может выступить в роли так называемой живой вакцины. Пандемия пойдёт на спад и человечество забудет про локдауны.